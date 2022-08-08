2022/08/08 | 14:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان مع سفير المملكة المتحدة في العراق مارك برايسون، اليوم الاثنين، في نتائج الدورات التدريبية للقضاة في المملكة المتحدة.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل سفير المملكة المتحدة في العراق مارك برايسون”.

وأضاف البيان، أن “القاضي زيدان بحث مع السفير، في نتائج الدورات التدريبية للقضاة خلال زيارتهم المملكة المتحدة في مختلف التخصصات”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وبريطانيا يبحثان في نتائج الدورة التدريبة للقضاة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق وبريطانيا يبحثان في نتائج الدورة التدريبة للقضاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).