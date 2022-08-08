الإطاحة بعصابة نسائية تتاجر بالمخدرات جنوب الموصل

2022/08/08 | 14:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، باعتقال عصابة نسائية متخصصة بتجارة المخدرات في ناحية القيارة جنوب الموصل.

وقال المصدر، لـ (بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية تتمكن من اعتقال عصابة نسائية تتكون من 4 نساء متخصصة بتجارة المخدرات في ناحية القيارة جنوب الموصل ".

واضاف، أنه "تم ضبط كمية كبيرة من المواد والحبوب المخدرة وادوات للتعاطي خلال اعتقال العصابة النسائية".

وتشهد المدن العراقية تفشي ظاهرة انتشار المخدرات وخاصة في مدن جنوبي البلاد، في ظل تدابير أمنية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.

وفي كانون الثاني الماضي، أعلنت الشرطة في الأنبار إحباط محاولة إدخال أكثر من مليون حبة كبتاغون قادمة من سوريا عبر الحدود، أعقبها إعلان مماثل عن ضبط نصف مليون حبة مخدرة بعد أيام قليلة من الحادث.

وفي آذار الماضي أعلنت الداخلية ضبط نحو مليون وألف حبة مخدرة داخل شاحنة خلال محاولة نقلها إلى بغداد، كما أُعلِن ضبط ملايين الحبات المخدرة.

وتشير وزارة الداخلية إلى أن مواد الكريستال والحشيشة وحبوب الكبتاغون تعد من أبرز أنواع المخدرات المتداولة في البلاد.

وبحسب تصريح أدلى به العقيد بلال صبحي مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية مكافحة المخدرات في الوزارة، في شباط الماضي الماضي، تدخل مادتا الكريستال والحشيشة "نحو محافظتي ميسان والبصرة قادمة من إيران" في حين "تدخل حبوب الكبتاغون والمؤثرات العقلية عن طريق سوريا نحو محافظة الأنبار.

وكان العراق يفرض عقوبة الإعدام على متعاطي المخدرات وتجارها، لكنه سن قانونا جديدا عام 2017 يمكن بمقتضاه علاج المتعاطين في مراكز التأهيل أو الحكم بسجنهم فترة تصل إلى 3 سنوات.

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