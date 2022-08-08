حريق ’كبير’ يلتهم سوق النجارين في قضاء الشطرة شمالي ذي قار (فيديو)

2022/08/08 | 14:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اندلع حريق كبير، اليوم الاثنين، داخل سوق "النجارين" في سوق قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار.

وبحسب فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، اظهر ارتفاع اعمدة الدخام فوق سوق "النجارين" وسط قضاء الشطرة شمالي المحافظة.

وتشهد مختلف المحافظات حرائق عدة طوال اليوم لاسباب متنوعة ابرزها التماس الكهربائي بسبب ارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية.

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