2022/08/08 | 14:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قالت صحيفة واشنطن بوست، 08/08/2022، ان درجات الحرارة الشديدة تتسبب في إصابة العراق بالشلل،...

ظهرت المقالة واشنطن بوست: أنظمة الطاقة منهارة في العراق الاكثر سخونة بين البلدان أولاً على المسلة.

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