تركي آل الشيخ إلى سالم الدوسري:

2022/08/08 | 15:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، يطلب من سالم الدوسري، لاعب نادي الهلال، عدم الاحتفال بطريقة "الخلط"، في حال سجّل في مباراة بطل الدوري السعودي والصاعد حديثاً

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