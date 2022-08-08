تزايد التوقعات برفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بـ 0.75%

2022/08/08 | 15:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في أوربكس محمد المريري، إن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل التضخم في أميركا، وبيانات التضخم يوم الأربعاء المُقبل هو الأهم في التقويم الاقتصادي هذا الأسبوع لأنها ستعطي صورة واضحة عن توجه الاحتياطي الفيدرالي خلال سبتمبر المُقبل.

وأضاف المريري، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، أنه قبل بيانات سوق العمل القوية الصادرة الجمعة الماضي، كانت التوقعات بتحريك أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية 41%، ومع تراجع نسب البطالة لأدنى مستوياتها منذ ما قبل الجائحة ارتفعت تلك التوقعات بنسبة 70% تشير إلى رفع أسعار الفائدة بواقع 0.75% في الاجتماع القادم للمرة الثالثة على التوالي.

وأوضح أن التوقعات لا تزال تشير لمزيد من الارتفاع في مؤشر أسعار الدولار، وكل تراجع في المؤشر يعقبه إعادة بناء تمركزات شرائية عليه، ومستهدفات المؤشر على المدى البعيد هي 109 و110 في حال استمرار الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة بالفترة القادمة.

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