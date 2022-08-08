برلمانية تطالب بقطع ’كهرباء ونفط البصرة’ عن المركز!

2022/08/08 | 15:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالبت عضو مجلس النواب انتصار الموسوي اليوم الاثنين، بقطع “النفط والكهرباء”، اللذان تصدرهما البصرة إلى المركز.وقالت الموسوي في تدوينة تابعتها ايرث نيوز، ان “الاقليم هو الحل الوحيد لضمان حقوق ابناء البصرة لذا نطالب الجماهير البصرية مساندتنا بالمطالبة باقليم البصرة”.

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