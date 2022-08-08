2022/08/08 | 15:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



الخدمة الاتحادي يخاطب وزارة المالية بشأن استحداث الدرجات الوظيفية للأوائل وحملة الشهادات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. الخدمة الاتحادي يخاطب وزارة المالية بشأن استحداث الدرجات الوظيفية للأوائل وحملة الشهادات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. الخدمة الاتحادي يخاطب وزارة المالية بشأن استحداث الدرجات الوظيفية للأوائل وحملة الشهادات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).