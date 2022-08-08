2022/08/08 | 15:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد مصدر امني، اليوم الاثنين، اعتقال عصابة نسائية للمتاجرة بالمخدرات وضبط كمية من المواد المخدرة في محافظة نينوى .وقال المصدر، إن “القوات الأمنية تمكنت من اعتقال عصابة نسائية تتكون من (4) […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال عصابة نسائية تتجار بالمواد المخدرة في الموصل المركز الخبري الوطني.

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