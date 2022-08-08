هل تعلن تيسلا عن خفض أسعار سياراتها؟.. إيلون ماسك يُجيب

2022/08/08 | 15:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تيسلا هي شركة أمريكية متخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، والمكونات الكهربائيّة للقطارات الكهربائية.

وما جذب انتباهًا واسعًا لشركة تيسلا هو إنتاجها لسيارات كهربائية من نوعِ سيدان، وعملية مثل السيارة تيسلا طراز “إس”.



والشركة تبيع أيضًا مجموعات بطاريات الليثيوم أيون لشركات عالمية؛ لاستخدامها في القطارات الكهربائية، وقد أعلن مجلس إدارة الشركة عن أنه يسعى للإنتاج الكمي للسيّارات الكهربائية؛ لخفض تكلفتها حتى تكون في متناول المُستهلك المتوسط.

وبالفعل قال “إيلون ماسك”؛ الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا: “إن شركة صناعة السيارات الكهربائية قد تخفض أسعار السيارات إذا هدأ التضخم”.

جاء هذا الجواب كرد على تغريدة يوم الجمعة الماضي تسأل عما إذا كانت الشركة لديها أي خطط لخفض الأسعار التي رفعتها للتغلب على وباء كورونا ومشاكل سلسلة التوريد.

وحذر “ماسك”، وهو أغنى شخص في العالم، من مخاطر الركود؛ حيث قال إن لديه شعورًا سيئًا للغاية بشأن الاقتصاد.

وقفزت الأسعار في الولايات المتحدة بنسبة 9.1% إلى أعلى مستوى في 41 عامًا تقريبًا في يونيو الماضي؛ حيث ظلت تكاليف البنزين والمواد الغذائية مرتفعة.



وتمثل الزيادة في عدد الوظائف أوقاتًا عصيبة للشركات التي تتطلع الآن إلى خفض التكاليف وتغيير خطط التوظيف الخاصة بها.

يذكر أن شركة تيسلا قد رفعت أسعار السيارات عدة مرات في الأشهر القليلة الماضية ببضعة آلاف من الدولارات مع ارتفاع تكاليف المواد الخام للألومنيوم والليثيوم المستخدم في السيارات والبطاريات.

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