البدء بتسجيل قطع الأراضي ضمن مبادرة

2022/08/08 | 15:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدائرة تعمل على تبسيط الإجراءات للمواطنين.

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