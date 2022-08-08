رئيس ديوان الإقليم يرجح إجراء انتخابات كردستان في العام المقبل

2022/08/08 | 15:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشف رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فوزي حريري، 08/08/2022، عن اجتماع مرتقب للأحزاب الكردستانية...

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