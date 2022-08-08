هل تتبع قاعدة الثواني الخمس؟ هذا ما أثبته باحثون قاموا باختبارها

2022/08/08 | 16:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمع معظمنا بقاعدة "الثواني الخمس"، وهي القاعدة التي تنص أنه من الآمن تناول الطعام الذي سقط أرضًا في غضون خمس ثوانٍ.وأجرى العلماء دراسات حول هذه القاعدة، وهذا ما أثبته باحثون من جامعة "روتجرز".

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