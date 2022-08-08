المالية: قيمة التعويضات المدفوعة لحوادث السيارات تقارب الـ5 مليار دينار للنصف الأول من العام الحالي

2022/08/08 | 16:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، قيمة التعويضات المدفوعة لحوادث السيارات خلال النصف الاول من العام الحالي 2022.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقته “خبر برس” (واخ) أن “قيمة التعويضات المدفوعة عن تأمين حوادث السيارات للفترة من 1 كانون الثاني ولغاية 30 حزيران من العام الجاري (2022)، بلغت 4.899.550.000 دينار عراقي”.

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