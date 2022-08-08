أمانة بغداد توضح آلية العمل بمجسرات المشاة وعدد المجسرات التي تحتاجها بغداد وكلفتها

2022/08/08 | 16:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، اليوم الاثنين، توجيه من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، والخاص بمجسرات المشاة، بينما كشفت عدد المجسرات التي تحتاجها العاصمة وكلفة الواحد منها.

وقال مدير العلاقات والإعلام في أمانة بغداد، محمد الربيعي، للوكالة المركزية، إن “جسور المشاة منصوبة منذ زمن النظام السابق ويبلغ عددها 24 مجسراً”، موضحاً أن “العدد قليل، خاصة أن أغلبها توقف العمل فيه، بسبب الاندثار لطول المدة الماضية، فضلاً على تصميمها وفق أنظمة ودراسة مرورية تختلف عن الرؤية الحالية”.

وأكد الربيعي، أن “بعض المجسرات الموجودة تحتاج إلى إعادة صيانة، وكذلك استحداث وتوسع المناطق في بغداد تحتاج إلى مجسرات جديدة للطرق السريعة والشوارع الرئيسة، لاسيما أنها تحتوي على كثافة سكانية كبيرة مع وجود المراكز التجارية والجامعات والأسواق”.

وأضاف أن “العمل جارٍ بهذا الشأن”، لافتاً الى أن “الحاجة إلى أكثر من 150 مجسراً للمشاة في بغداد خلال الفترة المقبلة، تتراوح تكلفة المجسر الواحد قرابة الـ 200 مليون دينار”.

وأوضح، أن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجّه أمين بغداد عمار موسى كاظم، بالبدء بالتخطيط العمراني ووضع تصاميم حديثة للمجسرات، وهناك أفكار لإحالة بعض من المجسرات إلى الاستثمار”.

وبيّن أنه “تم تشكيل لجنة تعنى بإعادة مجسرات العبور للعمل، وتم خلال الشهر الماضي إعادة أكثر من 12 مجسراً للمشاة”، مشيراً إلى أن “هناك دراسة سيترأسها الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، كونه رئيس لجنة المرور والازدحامات المرورية، والتي تقتضي بأن تصل نسبة إنجاز المجسرات خلال فترة 90 يوماً من 60 إلى 80 بالمئة”.

وذكر الربيعي، أن “مواصفات عالية جديدة صممت بموجبها المجسرات منها احتوائها سلَّماً كهربائياً، والبعض منها مكيفاً، إضافة إلى جمالية الإنارة تناسب ذوق المنطقة والشارع”، منوهاً بأن “تلك التصاميم قدمت وتمّت المصادقة عليها وبانتظار توفير الأموال والتي تتوفر عبر تنمية الأقاليم أو من خلال الجباية التي تجنيها أمانة بغداد، فضلاً على الموازنة الاستثمارية للأمانة، ومن المؤمل تخصيص نسبة 12 بالمئة من الأموال إلى إنشاء جسور المشاة”.

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