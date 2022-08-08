2022/08/08 | 16:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة واسط، اليوم الاثنين، القاء القبض على ١٠ متهمين بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة “خبر برس” (واخ)، أنه “بالتعاون مع الأجهزة الساندة في مناطق متفرقة بالمحافظة، نفذت مفارزها ١٠ مذكرات إلقاء قبض صادرة من السلطة القضائية بحق متهمين بقضايا مختلفة خلال الـ٢٤ساعة الماضية”.

وأضافت أنه “تم اتخاذ الإجراءات الأصولية بحقهم، لينالوا جزاءهم العادل”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالتعاون مع الأجهزة الساندة.. القبض على 10 متهمين بقضايا مختلفة في واسط) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالتعاون مع الأجهزة الساندة.. القبض على 10 متهمين بقضايا مختلفة في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).