مصر.. تعديل شروط الخدمة العسكرية الإلزامية

2022/08/08 | 16:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر القائد العام للقوات المسلحة المصرية، الفريق أول محمد زكي، الاثنين، قراراً بتعديل شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية والوطنية للقوات المسلحة.

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