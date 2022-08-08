2022/08/08 | 16:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 50Qu4RzVWlE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حشود الزائرين تتوافد الى كربلاء المقدسة لإحياء ذكرى عاشوراء في نشرة الـ 4) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حشود الزائرين تتوافد الى كربلاء المقدسة لإحياء ذكرى عاشوراء في نشرة الـ 4) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).