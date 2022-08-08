2022/08/08 | 16:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد عضو مجلس النواب، محمد نوري العبد ربه، الاثنين 8 اب 2022، وجود فساد...

ظهرت المقالة تاكيدات برلمانية عن تهريب للوقود في شركة توزيع المنتجات النفطية أولاً على المسلة.

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