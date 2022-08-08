"فوربس" تكشف عن قائمة "أقوى 25 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسـط لعام 2022

2022/08/08 | 16:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي - مباشر: كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمة "أقوى 25 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسـط لعام 2022"، لتسلط الضوء على المبتكرين في مجال الخدمات المالية، ممن يعملون على مساعدة الشركات للتحول إلى التكنولوجيا الرقمية.ووفقاً لفوربس، هيمنت شركات …

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