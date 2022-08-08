التصعيد في غزة.. كم بلغ عدد ضحايا النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي في العقد الماضي؟

2022/08/08 | 17:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل عدد الضحايا والمصابين في النزاع الفلسطيني والإسرائيلي إلى أكثر من 6 آلاف قتيل، وأكثر من 138 ألف مصاب من الجانب الفلسطيني، وذلك بين عامي 2008 و2022.بين عامي 2008 و2022.بينما قُتل 273 إسرائيليًا خلال نفس الفترة وجُرح 5913.

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