أنور جسام: منتخب الناشئين يجب أن يغادر بأقرب وقت إلى الجزائر

2022/08/08 | 17:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد رئيس لجنة المستشارين في اتحاد الكرة أنور جسام، ضرورة مغادرة منتخب الناشئين إلى الجزائر بأقرب وقت ممكن.وذكر بيان لاتحاد الكرة أن “اللجنة الفنيّة في الإتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، اجتمعت اليوم، بحضورِ رئيس اللجنة جون ويتل، ورئيسِ لجنة المُستشارين أنور جسام، في مقرّ الاتحاد، مع مدربِ منتخبِ الناشئين “أحمد كاظم” بحضورِ مدير […]

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