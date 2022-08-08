رئيس الجمهورية يعزي الشعب العراقي بذكرى الإستشهاد.. ويشدّد “بلدنا يحتاج لإصلاح شامل”

2022/08/08 | 17:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزّى رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الاثنين، بذكرى استشهاد الإمام الحسين، مشدداً على “أهمية استلهام العبر والمعاني من هذه الذكرى الخالدة، فبلدنا يحتاج لإصلاح شامل”.

وقال صالح في بيان تلقت “خبر برس” (واخ) نسخة منه، إنه “في هذه المناسبة العظمية، واقعة الطف الخالدة، حيث وقفة أبي الأحرار الإمام الحسين (عليه السلام) الثائرة ضد الظلم، أتقدمُ بخالص العزاء إلى الشعب العراقي وإلى الأمة الإسلامية، وإلى مقام المرجعية العليا في النجف الأشرف”.

وأضاف، أن “المآثر التي خطتها ملحمة عاشوراء تجاوزت حدود الزمان والمكان حتى صارت مثالاً للإنسانية جمعاء لا تقف عند مذهب أو طائفة أو قومية، في سبيل إحقاق الحق ومقاومة الظلم والطغيان مهما كانت الأثمان باهظة، وبذلك أصبحت تضحية الإمام مساراً مُضيئاً ومُتجدداً على درب الحرية”.

وتابع صالح، “ما أحوجنا اليوم إلى استلهام العبر والمعاني من هذه الذكرى الخالدة، وأن نستنهض الهمم ونوحد الصفوف ونتكاتف تحت سقف الوطن في الإصلاح وخدمة أبناء شعبنا الصابر الذي يستحق كل خير وأمان وازدهار، والعمل في سبيل دولة مقتدرة تليق بالعراق وشعبه، فبلدنا يحتاج لإصلاح شامل”.

وأكمل، “تحية إلى أبناء شعبنا الذي يُحيي ذكرى عاشوراء، وإلى جموع المتطوعين لخدمتهم، وإلى قواتنا الأمنية البطلة والمفاصل الساندة”.

واختتم صالح بالقول، “حفظ الله العراق وشعبه من كل سوء، ورحم الله شهداءنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

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