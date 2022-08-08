محكمة جنايات النجف: الحبس الشديد على مجرم انتحل صفة قاض

2022/08/08 | 17:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات النجف، اليوم الاثنين، حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين على أحد المجرمين لإنتحاله صفة قاضي.

وذكر مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “محكمة جنايات النجف، أصدرت حكما بحق أحد المجرمين بالحبس الشديد لمدة سنتين عن جريمة انتحاله صفة قاض بمحكمة جنح ومراجعة الدوائر المختلفة ومديرية بلدية النجف بتلك الصفة بغير حق”.

وأضاف أن “المحكمة أصدرت حكمها بحق المجرم وفقا لأحكام القرار 160/ اولاً / 1 لسنة 1983”.

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