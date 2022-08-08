روسيا تتهم الرئيس الأوكراني “يرتكب عملاً إرهابياً نووياً”.. والأمم المتحدة تحذر

2022/08/08 | 17:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إتهمت الرئاسة الروسية “الكرملين”، اليوم الإثنين، القوات الأوكرانية بالوقوف وراء قصف أكبر محطة نووية في أوكرانيا وأوربا محذرا من “عواقب كارثية” على أوروبا، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إن نظام الرئيس الأوكراني “يرتكب عملا إرهابيا نوويا”.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين، إن قصف موقع محطة زابوريجيا النووية “من قبل القوات المسلحة الأوكرانية قد ينطوي على خطورة قصوى”.

وأضاف بيسكوف “قد تكون له عواقب كارثية بالنسبة لمنطقة شاسعة بما فيها الأراضي الأوربية”، وفقا لفرانس برس.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نظام الرئيس الأوكراني زيلنيسكي “ارتكب عملا جديدا يندرج تحت بند الإرهاب النووي في منشآت البنية التحتية لمحطة الطاقة النووية في زابوريجيا” بحسب وكالة نوفوستي الروسية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن بيان صادر عن الوزارة، أنه “في نحو الساعة 12:40، قامت الوحدات الأوكرانية من لواء المدفعية رقم 44، من منطقة قرية (مارغانيتس)، على الضفة المقابلة لبحيرة (كاخوفكا)، بقصف محطة الطاقة النووية في زابوريجيا”.

وأضاف البيان أنه نتيجة للقصف الأوكراني، فقد تضرر خط كاخوفسكايا للجهد العالي، الذي كان يوفر الكهرباء لمنطقتي زابوريجيا وخيرسون.



مشيرا إلى حدوث ارتفاع في التيار الكهربائي في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، ما تسبب في انبعاث دخان بمجموعة المفاتيح الكهربائية المفتوحة للمحطة، بما أن نظام الحماية كان يعمل، فقد أدى ذلك إلى إيقاف مصدر الطاقة.

وتابع البيان “نجحت فرقة الإطفاء التي وصلت فورا في القضاء على الدخان، ولمنع تعطيل الكادر الفني لتشغيل محطة الطاقة النووية، تم تخفيض طاقة الوحدتين الخامسة والسادسة إلى 500 ميغاواط”، بحسب نوفوستي.

يأتي هذا فيما دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، الهجوم الأخير على محطة للطاقة النووية في أوكرانيا.

وقال غوتيريش لنادي الصحافة الوطني الياباني في طوكيو إن “أي هجوم على محطة نووية هو أمر انتحاري وآمل أن تنتهي تلك الهجمات”، بحسب الأسوشيتد برس.

وحذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا من أن الطريقة التي تدار بها المحطة والقتال الدائر حولها يشكلان تهديدات صحية وبيئية خطيرة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة حضر يوم السبت فعالية بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لقصف هيروشيما، وخلال المؤتمر الصحفي، اليوم الاثنين، كرر تحذيره من استخدام الأسلحة النووية.

قال غوتيريش “أعتقد أنه إذا تم استخدام أسلحة نووية، فربما لن تكون هناك أمم متحدة قادرة على الرد بعدها، قد لا نكون جميعا هنا بعدها”.

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