اكثر من 3 الاف و800 حادث خلال 6 أشهر في العراق حصلت على قرابة 4.9 تريليون دينار كتعويض

2022/08/08 | 17:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، عن قيمة التعويضات المدفوعة لحوادث السيارات خلال النصف الاول من العام الحالي 2022.

وقالت الوزارة ان “قيمة التعويضات المدفوعة عن تامين حوادث السيارات للفترة من 1 كانون الثاني ولغاية 30 حزيران من العام الجاري (2022)، بلغت 4.899.550.000 دينار عراقي”، ما يعني صرف 27 مليون دينار يوميًا.

وبذات الوقت سجل العراق خلال النصف الاول من العام 3854 حادثًا، مايعني معدل حوادث يبلغ 21 حادثًا، وبالمعدل فأنه تم صرف قرابة 1.2 مليون دينار لكل حادث.

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