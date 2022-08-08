2022/08/08 | 17:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني دعاء ليلة عاشوراء، كلمات يبحث عنها الكثيرين من المسلمين عبر محرك البحث جوجل، وليلة العاشر من عاشوراء هو يوم تاسوعاء الذي نصحنا سيدنا رسول الله بصيامه أي نجمع صيام يومي تاسوعاء وعاشوراء، حتى نخالف اليهود […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دعاء ليلة وصباح عاشوراء المركز الخبري الوطني.

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