2022/08/08 | 17:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني كشف وزيران إسرائيليان أنه “ليس هناك من التزام إسرائيلي بالإفراج عن خليل العواودة اوالقيادي بسام السعدي من حركة “الجهاد الإسلامي” مقابل وقف إطلاق النار”.وفي حديث إذاعي، أشار كل من وزير العدل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسرائيل تؤكد ليست هناك نية للإفراج عن العواودة قبل ان يقضي كامل فترة الاعتقال المركز الخبري الوطني.

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