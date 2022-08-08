مدفيديف : لا أمل لجورجيا أو أوكرانيا في عضوية الاتحاد الأوروبي و”الناتو”

2022/08/08 | 17:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، بأنه لا أمل لجورجيا أو أوكرانيا في الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

جاء ذلك في مقابلة لمدفيديف مع وكالة “تاس” الروسية، حيث قال إن “الدخول إلى الاتحاد الأوروبي أو الناتو يتطلب المرور من ثقب ضيق، وحتى إذا ما تم اتخاذ قرار بشأن انضمام كييف وتبليسي إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، فإن ذلك سيحمّل هاتين المنظمتين تكاليف باهظة”.

وكانت قمة زعماء الاتحاد الأوروبي التي عقدت في 23 يونيو الماضي، قد وافقت على منح كل من أوكرانيا ومولدوفا وضع “الدولة المرشحة” للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأعرب الاتحاد عن استعداده لمنح جورجيا نفس الصفة، ولكن بعد استيفاء عدد من الشروط.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق، إن سلطات أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا ستضطر إلى القيام بـ “بواجبها المنزلي” قبل الانتقال إلى مرحلة جديدة من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

المصدر: RT

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