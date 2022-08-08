أين وصل بعد 22 عاما؟.. مصر تكشف تطورات مشروع

2022/08/08 | 17:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يذكر أن جزيرة الوراق شهدت العديد من الاشتباكات بين الأهالي وقوات الشرطة، كان آخرها في يونيو الماضي.ويخوض أهالي الجزيرة منذ سنوات معارك مستمرة مع الحكومة، إذ يحاول كل طرف منهما إثبات أحقيته وملكيته لها، ما بين سندات ملكية، وأوراق حكومية، وأحكام قضائية.

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