إيطاليا تبدأ التطعيم ضد مرض جديد

2022/08/08 | 17:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وستبدأ يوم الخميس المقبل عمليات التطعيم.

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