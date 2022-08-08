طلاب عرب يطوّرون جهازاً لفحص السكر في الدم بدون ألم

2022/08/08 | 17:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعفاز خمسة طلاب مصريين بالمركز الأول في مسابقة تصميم الرعاية الصحية العالمية في جامعة جونز هوبكينز لتصميمهم جهازاً لفحص مستوى السكر في الدم بدون ألم أو وخز بالإبر.وقال الطلاب الذين يدرسون في الجامعة الأميركية في القاهرة، أن جهاز "غلوكوكليب" يهدف إلى أن يكون بديلا عن وخز الأصابع أو غيره من اختبارات الدم المؤلمة، مما قد يساعد مرضى السكري في جميع أنحاء العالم. وأوضح سيف شوكت، وهو من طلاب الجامعة الأميركية قسم هندسة الاتصالات، عن كيفية عمل الجهاز، قائلاً: أن هذا الجهاز أشبه بالأجهزة الذي تُعنى بقياس الأوكسيجين في الدم، بحيث يستخدم الجهاز التحليل الطيفي للأشعة تحت الحمراء القريبة ويتصل بتطبيق على الهاتف المحمول، مما يجعله وسيلة مريحة وأكثر سهولة لمراقبة مستويات السكر في الدم. وقالت مها شطا، وهي من الطلاب المطورين للجهاز إنهم ما أن سمعوا عن المسابقة حتى أنهوا تطوير الجهاز وتقدموا إلى المسابقة، وفازوا بالمركز الأول من أصل 120 فريقاً مشاركاً.وأثنى رئيس قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات، الأستاذ حسنين عامر، على عمل الطلاب قائلا: إن مشروعهم عبارة عن جهاز يعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي، يمكنه قياس السكر من غير أن يترك أي مجال للشك في نتيجته. ويأمل الطلاب في إجراء المزيد من الاختبارات على الجهاز لطرحه في السوق، كما يوضح الطالب أحمد الغول أنه يمكنهم في الأعوام المقبلة العمل على الجهاز ليصل لدقة عالية يمكن أن ينافس فيها الجهاز التقليدي، وعندئذٍ يمكنهم التفكير بطرحه في الأسواق.

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