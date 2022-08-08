ايران تنفي التوصل إلى صيغة للاتفاق النووي في فيينا

2022/08/08 | 17:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد مسؤول في الخارجية الإيرانية، الاثنين 8/8/2022، نفيه لتقرير في صحيفة وول ستريت جورنال...

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