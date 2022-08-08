نينتيندو تكشف عن الجيل التاسع من لعبة بوكيمون.. كيف تبدو؟ وما ميزاتها؟

2022/08/08 | 18:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت نينتيندو المزيد عن الجيل التاسع المقبل من لعبة بوكيمون.تم وضع بوكيمون سكارليت وبوكيمون فايوليت في منطقة بال ديا، والتي تشبه إلى حد كبير منطقة شمال البحر الأبيض المتوسط.

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