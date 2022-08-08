السجن المشدد بحق ضابطين متهمين بتلقي الرشى في كركوك

2022/08/08 | 18:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-كركوك

قضت محكمة كركوك أحكاماً بسجن ضابطتين يعملان في المديرية العامة لشرطة المحافظة على خلفية اتهامهما بتلقي رشاوى مقابل التستر على إحدى القضايا.

وذكر مصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) فإن "الأحكام صدرت خلال هذا الأسبوع بناء على إتهام الضابطين بتلقى الرشى من مواطن لقاء التستر على قضية ما".

واضاف أن" أحد المحكومين كان يعمل مديراً لمكافحة الإجرام في مركز شرطة آزادي ورتبه رائد، وقد حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، والآخر رائد أيضاً وحكم عليه بست سنوات.

وبحسب المصدر فإن "الضابطين متورطان في عملية تلقي رشى بعد أن رفع مواطن دعوى عليهما بهذا الخصوص.

وتابع أن الضابطين المحكومين تسترا على غلق قضية مقابل تلقيهم مبالغ من الأموال كرشاوى، موضحاً أن الضابطين بالرغم من إصدار الحكم بحقهما أبعدا عن الخدمة كذلك، وفقاً لقرار المحكمة.

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