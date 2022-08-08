الكهرباء تعلن استقرار منظومة الطاقة وتوجه رسالة إلى المواطنين

2022/08/08 | 18:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين،

أسباب ضعف التجهيز خلال الأيام

الأخيرة، وفيما أكدت أن المنظومة

مستقرة، أشارت إلى أنها ماضية بزيادة

الطاقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى،

إن "هناك إنارة صباح

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