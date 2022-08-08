يوم عاشوراء .. يوم الله في الأرض

2022/08/08 | 18:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم : حسن الوزني

يوم العاشر من محرم لم يكن يوماً

اعتيادياً أو يوماً عابراً على مر

التاريخ بل هو يوم عظيم عند الله عزوجل

فقد تحدّثت بعض المصادر وبعض المؤرخين

عن العديد من الأحداث التي وقعت في

العاشر

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