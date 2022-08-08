مواكب اهالي كربلاء تطعم ملايين الزائرين في عاشوراء (صور)

2022/08/08 | 18:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختصت مواكب اهالي كربلاء المقدسة، منذ

امد بعيد وتحديدا مواكب المدينة

القديمة بعملية اطعام ملايين الزائرين

الوافدين الى المدينة من داخل وخارج

العراق خلال الايام العشرة الاولى من

شهر محرم الحرام، وبوجبا

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