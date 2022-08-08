2022/08/08 | 18:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلن النائب عن محافظة البصرة المهندس أحمد طه الربيعي ، اليوم الاثنين، رفضه لقرار وزارة الكهرباء بتحديد حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية بـ3500 ميكا واط، ومساعي الضغط على مسؤولي الكهرباء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب عنها: نرفض قرار وزير الكهرباء بتحديد حصة البصرة من الطاقة بـ 3500 ميكا واط المركز الخبري الوطني.

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