وزارة الكهرباء تعلن أسباب ضعف التجهيز خلال الأيام الأخيرة

2022/08/08 | 18:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أوضحت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، أسباب ضعف التجهيز خلال الأيام الأخيرة، وفيما أكدت أن المنظومة مستقرة، أشارت إلى أنها ماضية بزيادة الطاقة.وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى في تصريح […]

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