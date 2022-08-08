برشلونة يهدد دي يونغ

2022/08/08 | 18:57 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

تحدثت مواقع صحفية أوروبية عن أن إدارة نادي برشلونة هددت اللاعب فرينكي دي يونغ بشأن عقده الحالي، معتبرة أن فيه شبهة جنائية، مطالبة إياه بالعودة إلى عقده ما قبل 2020، وهذا تصعيد خطير جدًا في قضية رحيل اللاعب الهولندي.

ونقلت صحيفة “ذا صن” البريطانية عن موقع “The Athletic” اليوم، الاثنين 8 من آب، أن برشلونة يهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد فرينكي دي يونغ.

وأضافت الصحيفة أنه جرى حث الهولندي (25 عامًا)، الذي ارتبط ارتباطًا وثيقًا بالانتقال إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف، على تمزيق العقد الحالي الذي أبرمه اللاعب مع برشلونة.

إدارة برشلونة تزعم أن عقد اللاعب الحالي يحتوي على “دليل إجرامي” بداخله، وتواصلت الإدارة، في 15 من تموز الماضي، مع اللاعب، وأفصحت أن لديها أدلة على الجرم حول العقد الذي قدمه مجلس الإدارة السابق، ما قد يكون سببًا في دعوى قانونية ضد جميع المتورطين.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن نادي برشلونة طلب من فرينكي فسخ عقده والعودة إلى الشروط السابقة.

وكان برشلونة تلقى عرضًا من اليونايتد من أجل دي يونغ، وتم قبوله، في الشهر الماضي.

لكن إحجام اللاعب عن الانضمام إلى أولد ترافورد، والمدفوعات المستحقة عليه من برشلونة التي قيل إنها 14.5 مليون جنيه إسترليني، أوقفا الصفقة.

وكان اللاعب جدد عقده في تشرين الثاني عام 2020، بتمديد العقد لمدة عامين إلى 2026، ثم خفض راتبه لموسمين متتالين (2020ـ 2021 و2021ـ 2022)، من أجل التخفيف من مشكلات برشلونة المالية.

انخفاض راتبه ورواتب عدد من اللاعبين البارزين، مثل جيرارد بيكيه وتير شتيجن وكيلمنت لينجليت، منح خزينة النادي أكثر من 15 مليون جنيه إسترليني، بحسب الصحيفة.

يريد برشلونة الآن أن يعود إلى شروط الاتفاقية التي وقعها في الأصل عام 2019.

وكان رئيس النادي الحالي، جوان لابورتا، أكد رغبته ببقاء اللاعب في الكامب نو، وقال إن دي يونغ لاعب ذو جودة عالية ويريده أن يبقى، وكذلك اللاعب يريد البقاء في كتالونيا.

بدورها، تفيد التقارير الواردة من لندن، وقد تكون إيجابية في هذه القضية، أن نادي تشيلسي مستعد لدفع رواتب اللاعب المتأخرة، وهذا يؤدي لتجنب الصدام الذي بات يلوح بالأفق.

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