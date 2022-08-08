2022/08/08 | 18:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: ابراهيم العبادي كلما حضر محرم الحرام وتجددت ذكرى عاشوراء الاليمة،كلما اعاد العراقيون قراءة واقعهم...

ظهرت المقالة بذكرى عاشوراء..



اشكالية الاصلاح والثورة في العراق أولاً على المسلة.

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