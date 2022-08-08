ركضة طويريج.. قصة الزحف الى كربلاء بـ 55 ألف راية

2022/08/08 | 18:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تعتبر ركضة طويريج واحدة من أكبر التجمعات البشرية التي تحدث حول العالم، وتقام سنويا...

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قصة الزحف الى كربلاء بـ 55 ألف راية أولاً على المسلة.

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