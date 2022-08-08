2022/08/08 | 19:00 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دعوات للسير على خطى الامام الحسين "ع" لتأدية رسالة الاصلاح) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: UOCRPiAmv2U
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دعوات للسير على خطى الامام الحسين "ع" لتأدية رسالة الاصلاح) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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