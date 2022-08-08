البيت الأبيض يخطط لمواجهة روسيا والصين في افريقيا

2022/08/08 | 19:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية يوم الاثنين، عزمها تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية بسبب “مخاطر الأنشطة السلبية للصين وروسيا” في القارة.وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض أنه “وفقا لاستراتيجية الدفاع الوطني لعام 2022، ستعمل وزارة الدفاع مع الشركاء الأفارقة لتحديد ولفت الانتباه إلى مخاطر الأنشطة السلبية للصين وروسيا في إفريقيا.وسنعمل على إشراك […]

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