2022/08/08 | 19:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غادر منتخب شباب العراق للمواي تاي، اليوم الاثنين، إلى كوالالمبور للمشاركة ببطولة العالم.وقالت وسائل اعلام محلية، إن كادر منتخب شباب العراق للمواي تاي غادر عصر اليوم الى العاصمة الماليزية كوالالمبور”.وأضافت، أن “ذلك جاء بهدف المشاركة في بطولة العالم”.

التالي

منذ 3 ساعات

اللجنة الفنية و مدرب منتخب الشباب يبحثان الاستعدادات لكأس اسيا

منذ 8 ساعات

اتحاد الجمباز يحذر من تحركات رئيسه “المعزول”

منذ يوم واحد

رئيس برشلونة: يمكننا تسجيل جميع التعاقدات

منذ يوم واحد

روني يطالب يونايتد بالسماح لرونالدو بالرحيل

منذ يوم واحد

غوارديولا: مستقبلي في سيتي ليس مرتبطاً بدوري الأبطال

منذ يوم واحد

مؤقتة الصقور تشكو درجال لدى محكمة كاس

منذ يومين

جماهير فريق كبير تطلق حملة لتمويل صفقة رونالدو

منذ يومين

صلاح يحقق رقماً تاريخياً

منذ يومين

سباليتي: ميرتنز رفض عرضاً لتجديد عقده مع نابولي

منذ 3 أيام

رئيس الاتحاد الأسبق: دورات كأس الخليج لا تسبب أزمات مالية للبلد المضيف

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب شباب العراق للمواي تاي يغادر إلى كوالالمبور) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب شباب العراق للمواي تاي يغادر إلى كوالالمبور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).