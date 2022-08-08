العراق يعتمد إجراء جديداً في إدخال السيارات والدراجات النارية السياحية

2022/08/08 | 19:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

اعتمدت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الاثنين، دفاتر مرور التربتك (TRIP TIC) الدولي والخاصة بالسيارات السياحية الأجنبية والمعمول بها في دول العالم.

وقالت الهيئة في بيان، إنه "بتوجيهات ومتابعة من مدير عام الهيئة الحقوقي شاكر محمود الزبيدي ولغرض تبسيط الاجراءات تم استحصال موافقة وزير المالية على العمل والالتزام بالتعليمات رقم (1) لسنة 1984 والتي حددت شروط دخول المركبات الى البلد ومغادرتها منه".

وأضاف، أنه "سيتم ادخال السيارات والدراجات النارية السياحية الداخلة للبلد بمستند رسمي (دفاتر مرور التربتك) وفقا لهذه التعليمات".

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