تكليف شقيق حاكم الزاملي بمهام معاون مدير عام دائرة ماء بغداد (وثيقة)

2022/08/08 | 19:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كلف امين بغدد عمار موسى كاظم شقيق القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي بمهام مدير عام دائرة ماء بغداد.

وبحسب وثيقة صادرة عن الامين اطلعت عليها (بغداد اليوم) فانه "يتم تكليف غالب الزاملي بمهام ادارة مديرية الماء العامة ".

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