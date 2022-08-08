مطلع العام المقبل سيشهد افتتاح مستشفى السياب في البصرة

2022/08/08 | 19:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، إفتتاح مستشفى السياب التركي في بداية العام المقبل.

وقال العيداني في بيان إنه “عقد اجتماعا مع الشركة المنفذة لغرض تذليل العقبات والتباحث على آلية حلها”، مضيفاً بأنه “سيشهد افتتاح المستشفى وتسليمه إلى دائرة صحة البصرة كونها الجهة المستفيدة من المشروع مطلع العام المقبل”.

وأكد أن “افتتاح المستشفى سيسهم في تطوير القطاع الصحي في المحافظة”.

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