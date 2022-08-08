بمشاركة 1500 مقاتل.. تنفيذ خطة أمنية خاصة من الحشد الشعبي لتأمين زيارة عاشوراء

2022/08/08 | 19:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت قوات اللواء 26 بالحشد الشعبي في محافظة كربلاء، اليوم الاثنين، بتنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بتأمين زيارة عاشوراء، بمشاركة 1500 مقاتل.

وأضافت مديرية إعلام الحشد في بيان تلقته “خبر برس” (واخ)، أن “الخطة تضمنت تفتيش الزائرين الوافدين إلى مركز المدينة من ثلاثة محاور وعبر 7 قطوعات وسيطرات هي (قنطرة السلام، سيطرة حي العباس، سيطرة الإبراهيمية، قطع حمزة الزغير، قطع سيد جودة، قطع السفينة، قطع الضريبة)”.

وتابعت أن “الخطة تنفذ بالمتابعة المباشرة من آمر اللواء ميثم الزيدي وبالتنسيق مع قيادة عمليات كربلاء المقدسة وباقي القطعات الأمنية”.

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